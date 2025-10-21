AFC Şampiyonlar Ligi’nde Al Hilal, Al Sadd ile karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, karşılaşmanın yayın saati, kanal bilgileri ve şifreli olup olmadığını merak ediyor.

Maç Detayları:

Tarih: 21 Ekim 2025, Salı

Saat: 21:15

Stadyum: Kingdom Arena Stadyumu, Riyadh

Rakipler: Al Hilal – Al Sadd

Yayın Kanalı: Smart Spor 2, Spor Smart 2

Yayın Şekli: Şifreli (D Smart 82 ve Türksat uydusu üzerinden)

Platform ve Frekans Bilgileri:

Smart Spor 2: D Smart 82 numara, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli

Spor Smart 2: D Smart 82 numara, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli

Maç Salı günü oynanacak ve izleyiciler Smart Spor 2 ile Spor Smart 2 üzerinden canlı olarak takip edebilecek.