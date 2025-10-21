AFC Şampiyonlar Ligi’nde Al Hilal, Al Sadd ile karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, karşılaşmanın yayın saati, kanal bilgileri ve şifreli olup olmadığını merak ediyor.
Maç Detayları:
-
Tarih: 21 Ekim 2025, Salı
-
Saat: 21:15
-
Stadyum: Kingdom Arena Stadyumu, Riyadh
-
Rakipler: Al Hilal – Al Sadd
-
Yayın Kanalı: Smart Spor 2, Spor Smart 2
-
Yayın Şekli: Şifreli (D Smart 82 ve Türksat uydusu üzerinden)
Platform ve Frekans Bilgileri:
-
Smart Spor 2: D Smart 82 numara, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli
-
Spor Smart 2: D Smart 82 numara, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli
Maç Salı günü oynanacak ve izleyiciler Smart Spor 2 ile Spor Smart 2 üzerinden canlı olarak takip edebilecek.
