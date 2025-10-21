UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal, Atletico Madrid’i ağırlıyor. Maç 21 Ekim 2025 Salı günü 22:00’de Emirates Stadyumu’nda oynanacak ve CBC Sport ile tabii Spor’dan yayınlanacak.

Atletico Madrid vs Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal, Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, karşılaşmanın yayın saati, kanal bilgileri ve şifreli olup olmadığını merak ediyor.

Maç Detayları:

Tarih: 21 Ekim 2025, Salı

Saat: 22:00

Stadyum: Emirates Stadyumu, Londra

Rakipler: Arsenal – Atletico Madrid

Yayın Kanalı: CBC Sport, tabii Spor

Yayın Şekli: Şifreli (Azerspace 46E ve Türksat uydusu üzerinden)

Platform ve Frekans Bilgileri:

CBC Sport: Azerspace 46E, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli

tabii Spor: Turkcell TV+ 75, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli

Maç, Salı günü oynanacak ve izleyiciler CBC Sport veya tabii Spor üzerinden canlı olarak takip edebilecek.