Memuriyette yaş sınırına ilişkin düzenleme gündeme geldi. AK Parti, kamuya personel alımlarında yaş şartını ve diğer yapısal değişiklikleri içeren 19 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Teklife göre, özel yarışma sınavı yapılan kurumlarda 35 yaş sınırı korunurken, kamu görevinden ayrılan vergi müfettişlerine 3 yıl boyunca kısıtlama getiriliyor.

19 maddelik yasa teklifi meclis gündeminde

AK Parti tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifinde, memur alımlarından TRT’ye yeni yetkilere kadar birçok düzenleme yer alıyor. Anayasa Mahkemesi’nin bazı kararlarının ardından yasal boşlukları doldurmak amacıyla hazırlanan teklif, kamu işleyişinde önemli değişiklikler öngörüyor.

Yarışma sınavlarında 35 yaş şartı sürecek

Teklife göre, kamuya yapılacak memur alımlarında mesleğe özel yarışma sınavı yapılacak ve bu sınavlarda adayların 35 yaşını doldurmamış olması şartı aranacak. Bu düzenleme, özellikle uzmanlık gerektiren pozisyonlar için geçerli olacak. Halihazırdaki 18 yaş alt sınırı ise korunacak.

Uyuşmazlık Mahkemesi'nde seçim usulü yenileniyor

Yargı organları arasında görev paylaşımını netleştirmeyi amaçlayan düzenleme kapsamında, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı artık Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından yine AYM tarafından seçilecek. Böylece yargı bağımsızlığı vurgusu güçlendiriliyor.

Vergi müfettişlerine 3 yıl kısıtlama

Vergi denetimi yapan kamu personelleri, görevden ayrıldıktan sonra üç yıl boyunca daha önce denetledikleri kişi ya da kurumlarla çalışamayacak. Ayrıca bu sürede serbest muhasebecilik ya da mali müşavirlik kapsamında sözleşme düzenlemeleri de yapılamayacak.

TRT’ye yeni yetkiler tanınıyor

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), artık özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabilecek ve yerli-yabancı kişi ya da kuruluşlarla ortaklık yapabilecek. Teklife göre, kamuya ait taşınmazlar da bedelsiz olarak TRT’ye tahsis edilebilecek. Kurumun tüm alım ve hizmet işleri ise kendi belirleyeceği yönetmeliklerle yürütülecek.