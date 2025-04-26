Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4. fazı 28 Nisan’da açılıyor. Kapasite artışıyla İzmir Körfezi’nde ekolojik canlanma hedefleniyor.

İzmir Körfezi'nde yeni dönem: 4. faz açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi’nin daha temiz ve yaşanabilir olması için yürüttüğü projeler kapsamında Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne 4. faz ünitesini ekliyor. 28 Nisan Pazartesi günü açılması planlanan yeni faz ile tesisin günlük arıtma kapasitesi 605 bin metreküpten 820 bin metreküpe çıkarılacak.

Nüfus artışı arıtma ihtiyacını arttırdı

İZSU Genel Müdürlüğü Körfez Ekoloji Danışma Kurulu Üyesi Dr. Işıkhan Güler, projenin ilk olarak 2000’li yılların başında hayata geçtiğini hatırlatarak, her bir fazın kademeli olarak devreye alındığını söyledi. Güler, İzmir’in artan nüfusunun tesise olan ihtiyacı artırdığını ve bu doğrultuda 4. fazın inşa edildiğini belirtti.

Deniz ekosistemi korunuyor

Güler, tesise gelen evsel atık suların ileri biyolojik yöntemlerle fosfor, azot ve karbon gibi maddelerden arındırılarak alıcı ortama verildiğini ifade etti. Bu sayede deniz ekosisteminin korunarak Körfez’de daha canlı bir ortam yaratıldığını belirtti. Güler, "Kirletici organizmalar azalıyor, ekolojik denge korunuyor" dedi.

Gediz Havzası ve sirkülasyon sorunu

İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin sadece arıtma sistemleriyle değil, karasal ve bölgesel kirliliklerle birlikte ele alınması gerektiğine dikkat çeken Güler, Gediz Havzası’ndan kaynaklanan ciddi kirlilik baskısının Körfez’e olumsuz etkiler yarattığını vurguladı.

Güler ayrıca Körfez’in kendi iç sirkülasyonundaki problemler için hazırlanan projenin tamamlandığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ÇED ve imar izni beklediğini belirtti.

Yerel ve merkezi yönetim iş birliği şart

Dr. Güler, İzmir Körfezi’nin geleceği için merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üzerine düşeni yaptığını belirten Güler, Gediz Nehri’ndeki kirlilik için merkezi hükümetin hızlı önlem alması gerektiğinin altını çizdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin diğer haberlerine ulaşmak için tıklayın!