Ulaştırma alanında önemli düzenlemeler içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, yolcular havalimanlarına ve hava araçlarına geçişte yanlarındaki eşyalarla birlikte teknik cihazlarla ve gerektiğinde elle aranacak. Kendisi ve eşyalarının elle aranmasını kabul etmeyen yolcular, havaalanı ve hava aracına alınmayacak.

Denizcilikte yeni düzenlemeler

Demirleme ücret tarifesi, geminin seferi, demirde kalma süresi, aylık veya yıllık toplu ödeme, demirleme nedeni gibi unsurlara göre belirlenecek ve geminin grostonu başına 2 lirayı geçmemek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tespit edilecek. İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçiş esnasında verilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Bu hizmetler, özel hukuk tüzel kişilerine devredilemeyecek.

Yeni havalimanı güvenlik tedbirleri

Türk Sivil Havacılık Kanunu'na eklenen yeni düzenlemelerle, tüm yolcular, havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesi amacıyla havaalanlarına ve hava araçlarına geçerken yanlarındaki eşyalarla birlikte teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edilecek ve aranacak. Teknik cihazlarla yapılan kontroller sonuçlandırılamadığında, yolcu ve eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen kişiler havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek. Ayrıca, özel güvenlik görevlileri, genel kolluk gözetiminde havacılık tesislerine girişte kişilerin üstünü, eşyalarını, bagajlarını, kargo ve mallarını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edebilecek ve arayabilecek.