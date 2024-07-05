Gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları ile banknotların toplam değeri arasındaki uçuruma dikkat çeken Başevirgen, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türk Lirası'nın hızla değer kaybetmesi ve ekonomik zorlukların artmasıyla ilgili olarak sert eleştirilerde bulundu. Banknotların toplam değerinin, temel gıda maddelerini satın almaya yetmediğini belirten Başevirgen, vatandaşların ekonomik zorluklar içinde olduğunu vurguladı.

"Elinizi vatandaşın cebinden çekin"

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye'nin ekonomik durumu ve Türk Lirası'nın değer kaybı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başevirgen, banknotların toplam değerinin, temel gıda maddelerini satın almak için yetersiz kaldığını dile getirdi. Özellikle 200, 100, 50, 20, 10 ve 5 liralık banknotların toplam değeri olan 385 lirayla dahi yarım kilo kıyma veya kuşbaşı et alınamadığını belirtti.

Başevirgen açıklamasında, "İktidarın kötü ekonomi politikaları nedeniyle Türk Lirası giderek değer kaybediyor. Paramız pul oldu. Vatandaşlarımız, tüm banknotların toplam değeriyle temel gıda maddelerini alamaz hale geldi. Banknotların tek başına da artık bir değeri kalmadı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) Haziran ayı gıda fiyatı verilerine de atıfta bulunan Başevirgen, 200 lira ile alınabilecek ürünlerin giderek azaldığını ve en büyük banknot olan 200 lira ile dahi beyaz peynir, siyah zeytin gibi temel gıda maddelerinin satın alınamadığını söyledi. 100 lira ile bir kilogram tavuk bonfile almanın mümkün olmadığını ve 50 liranın ise pek çok temel gıda maddesini satın almaya yetmediğini ekledi.

Başevirgen, 200 liranın tedavüle girdiği tarihten bu yana dolar karşısında büyük bir değer kaybı yaşadığını da belirterek, iktidara yönelik sert eleştirilerini sürdürdü. "Vatandaşlarımız her geçen gün daha da fakirleşiyor. İktidara çağrımızdır, elinizi artık milletimizin cebinden çekin" diyerek sözlerini noktaladı.