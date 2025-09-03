Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşanan olayda, henüz 10 günlük bir bebek babasının kucağındayken apartmanın 5. katından düşerek yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen bebek kurtarılamadı.

Olayın detayları

Arhavi’ye bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, baba B.T. kucağında 10 günlük bebeği G.T. ile birlikte evinin balkonuna çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bebek babasının kucağından düşerek 5. kattan yere çakıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.