Doğu Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan fırtına, Artvin Kemalpaşa ilçesinde büyük zarara yol açtı. Sarp Sınır Bölgesi yakınlarındaki sahilde park halindeki bir tır, 10 metreyi bulan dalgalar nedeniyle büyük hasar gördü.

Fırtına ve yüksek dalgalar Kemalpaşa'da zarar verdi

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde dün akşamdan itibaren etkili olan fırtına, bölgedeki sahil hattında büyük tahribatlara yol açtı. Sarp Sınır Bölgesi'nde park halinde bulunan bir tır, dev dalgaların hedefi oldu. 10 metreyi bulan dalgalar, kıyıya vurarak sahildeki tırın dorsesini tamamen parçaladı.

Dalgaların gücü ve olası zararlar

Sahildeki park alanı, şiddetli dalgaların etkisiyle adeta bir savaş alanına dönüştü. Park halindeki tırın dorsesi, aşırı su baskını ve dalga kuvveti nedeniyle kırılarak kullanılamaz hale geldi. Tırın şoförü olay anında araçta bulunmuyor olsa da, maddi hasar büyük oldu.