Manisa’da Tiyatro Kursları Için Başvurular Başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tiyatro sanatına ilgi duyan vatandaşlara yönelik eğitim fırsatları sunmaya devam ediyor. 16 Aralık’ta başlayacak başvuru süreci, 31 Aralık’a kadar Atatürk Gençlik Merkezi’nde devam edecek. Kurslara katılmak isteyen tiyatroseverler için başvuru işlemleri yüz yüze gerçekleştirilecek.

Tiyatro eğitimi 3 Ocak’ta başlıyor

Başvuru sürecinin ardından kurslar, 3 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Eğitim sürecinde katılımcılar, temel tiyatro bilgilerini öğrenmenin yanı sıra sahne deneyimi kazanma fırsatı bulacaklar. Kurslar, 13 yaş ve üzeri tiyatro meraklılarına açık olacak.

Nasıl başvuru yapılır?

Kurslara başvurmak isteyen vatandaşlar, Atatürk Gençlik Merkezi’ne şahsen giderek başvurularını tamamlayabilirler. Detaylı bilgi almak isteyenler, 0 (236) 321 45 80 (Dahili: 3457) numaralı telefonu arayarak yetkililerle iletişime geçebilirler.