Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Avcılar köyü, yaz aylarında alışılmadık bir misafiri ağırlıyor. Fransa’dan 4 bin kilometrelik yolu kat ederek gelen Asiye Alexia Albayrak, eşi Cemal Albayrak ile birlikte her yaz tatilini bu köyde geçiriyor. Fransa'da tanıştığı eşiyle evlenerek Müslüman olan ve adını Asiye olarak değiştiren Fransız gelin, köy yaşamına duyduğu hayranlıkla köyde vakit geçirmeyi adeta bir tutku haline getirdi.

Balayı için geldi, köy yaşamına hayran kaldı

Cemal Albayrak, 17 yıl önce çalışmak için gittiği Fransa’da kendi işini kurdu ve burada komşusu Alexia ile tanıştı. Kısa sürede aşık olan çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Düğün sonrası balayını geçirmek için Cemal Albayrak, eşiyle birlikte memleketi Artvin'e, Yusufeli Avcılar köyüne geldi. Bu ziyaret, Asiye Alexia'nın köy yaşamına olan ilgisini artırdı ve her yaz köye gelme kararı aldılar.

Köy işlerine hızlıca uyum sağladı

Asiye Alexia, kayınpederi Hikmet Albayrak ve kayınvalidesi Mava Albayrak'ın sıcak karşılamasıyla köy yaşamına hızla uyum sağladı. Yaz tatillerinde köyde geçirdiği zaman boyunca tarlada ot toplama, tırpanla ot biçme, inek sağma ve tandırda ekmek pişirme gibi işleri öğrenen Asiye, köy halkıyla olan iletişimini eşi Cemal’in yardımıyla sürdürüyor. Türkçe bilmemesi zaman zaman zorluklara yol açsa da, kayınpederiyle işaret diliyle anlaşarak bu engeli aşmayı başarıyor.

Köy hayatını sevgiyle benimsedi

Cemal Albayrak, eşinin köy yaşamına olan uyum sürecini anlatarak, "Eşim Fransız ve 12 yıldır evliyiz. Her yaz Artvin'deki köyümüze geliyoruz. Burada anne ve babaya yardım ediyor, köy işlerinde çalışıyoruz. Çocuklarımız da köyde kültürü öğreniyor ve biz onlara sevgi ve saygıyı aşılıyoruz. Yaklaşık 4 bin kilometre yol kat etmek zor, özellikle küçük çocuklarla. Ancak memleket ve aile hasreti bizi her yıl buraya çekiyor." dedi.

Yolda zorluklar var ama köyde mutluluk buluyorlar

Fransa’nın Epinal şehrinden özel araçlarıyla köye gelirken büyük bir heyecan ve mutluluk duyduklarını ifade eden Albayrak çifti, uzun bir yolculuğun ardından köyde geçirdikleri zamanın değerini çok iyi biliyor. Yolun zorluklarına rağmen, köyde geçirilen zamanın her şeye değdiğini belirten çift, her yaz tatilinde Avcılar köyüne gelmeye devam edeceklerini dile getirdi. Asiye Alexia Albayrak, köyde olmayı ve burada yapılan işleri severek yaptığını belirterek, "Burada olmak, anne ve babamı görmek beni çok mutlu ediyor." dedi.

Artvin'den Fransa'ya selam gönderiyor

Asiye Alexia Albayrak, yaptığı açıklamada, "Benim 4 çocuğum var. Eşimi çok seviyorum ve Avcılar köyüne gelmeyi çok seviyorum. Burada olmak, anne ve babamı görmek beni çok mutlu ediyor. Fransa’da yaşayan kardeşlerime ve babama buradan selam gönderiyorum. Türkiye’ye gelen ve dönen tüm gurbetçilere kolaylıklar diliyorum. Yol çok uzun ve zor, Allah hepsine yardım etsin.” ifadelerini kullandı.