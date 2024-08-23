Denizli’de Işitme Engelli Kişi Kayboldu

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki işitme engelli Serhat Bamyacı, evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Aile üyeleri, Bamyacı'nın kaybolduğu ihbarında bulundu.

Kayıp ihbarı ve arama çalışmaları

Serhat Bamyacı, 21 Ağustos 2024 tarihinde "parka gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı. Ancak, belirtilen parkta ve çevresinde yapılan aramalara rağmen kendisine ulaşılamadı. Ailesi, uzun süre haber alamadıkları Bamyacı'nın kaybolduğunu düşünerek yetkililere başvurdu.

Denizli'nin her noktasında aranıyor

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, kayıp Serhat Bamyacı’yı bulmak için ilçede geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Arama çalışmalarına, mahalle sakinleri ve gönüllüler de destek veriyor. Şu ana kadar yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanamadığı belirtildi.

Aileden çağrı

Serhat Bamyacı’nın ailesi, herhangi bir bilgi veya iz gören vatandaşların derhal yetkililere bildirmelerini istedi.