Muğla Fethiye’de Patlangıç Mahallesi 358 Sokak’taki yapımı süren 3 katlı bir inşaatta işçi olarak çalışan Ali Osman Çiçek (18), ikinci kattan asansör boşluğuna düştü. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Çiçek, saat 11.30 sıralarında çalıştığı inşaatın ikinci katından asansör boşluğuna düştü. Bölgedeki diğer işçilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ali Osman Çiçek, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde genç işçinin kol ve bacaklarında kırık tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, iş kazasının nedenini araştırıyor. İnşaatta iş güvenliği önlemlerinin yeterliliği de mercek altına alındı.