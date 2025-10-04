İzmir Karabağlar’da polis ekipleri, uyuşturucu ve sentetik ecza satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, araçta 33 bin 354 adet sentetik ecza hap ve 160 gram esrar ele geçirilirken, biri Suriye uyruklu çocuk olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyon nasıl gerçekleşti?

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin aracında uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon yaptı. Koliler içerisinde saklanan maddeler ekiplerce bulundu.

Operasyonda Suriye uyruklu T.Y. (16) ve O.A. (21) gözaltına alındı. Her iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet yetkilileri, ilçede vatandaşların huzuru ve güvenliği için denetim ve operasyonların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.