Saat 09.30 sıralarında, Çınar Mahallesi Çınar Sokak'taki 4 katlı inşaat halindeki binada meydana gelen kazada, Mustafa Aydın merdivene el arabasıyla kum dökerken dengesini kaybederek asansör boşluğundan zemine düştü.

Kurtarma ve inceleme

Olayı fark eden diğer işçiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, Mustafa Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Mustafa Aydın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İnşaatın sorumluları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.