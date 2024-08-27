Karabağlar Belediyesi Kibar Sosyal Hizmet Kompleksi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ilçede yaşayan şehit aileleri ve yakınlarıyla kahvaltıda buluştu. Etkinliğe Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Arslan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda şehit aileleri katıldı.

Zaferin ve mücadelenin önemi vurgulandı

Başkan Helil Kınay, etkinlikte yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine dikkat çekti. "Bu vatanı bizlere emanet eden, kanını canını feda eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimiz, gazilerimiz ve hayatlarını ülkemiz için feda eden herkese minnettarız," diyen Kınay, Türk milletinin özgürlüğü ve bağımsızlığı için verdiği mücadelenin tarihsel önemini vurguladı. "26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta devam eden ve 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşuyla taçlanan sürecin önemini çok daha iyi kavramamız gerekiyor. Şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum," şeklinde konuştu.

“Cumhuriyetimize ve şehitlerimize sahip çıkacağız”

Kınay, Karabağlar ailesi olarak, Cumhuriyet ve Atatürk’e sahip çıkacaklarını, şehitler ve gazilerle dayanışma içinde olacaklarını ifade etti. "30 Ağustos Zafer Bayramı'na gururla sahip çıkacağız. Birlikte olma ve dayanışma ruhunu her zaman koruyacağız," dedi.

“Ağustos ayı Türk’ün zafer ayıdır”

Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer de konuşmasında, Ağustos ayının Türk milletinin zaferleriyle özdeşleştiğini belirtti. "Ağustos Ayı, Türk’ün olmadığı bir coğrafyanın anlamının olmayacağını dünyaya kabul ettirdiği çok aziz ve yüce bir aydır. Şehit aileleri ve gazileri saygıyla selamlıyorum. Ayrıca, etkinliği düzenleyen Başkanımıza teşekkür ediyorum," dedi.

Konuşmaların ardından…

Konuşmaların ardından, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Karabağlar Şubesi Başkan Yardımcısı Gazi Astsubay İbrahim Yılmaz ve Türk Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği İzmir Şubesi’nden Şehit Anneleri İmren Uyanık, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yaptılar. Etkinlik, Muharip Gaziler Derneği tarafından Başkan Kınay’a çiçek ve Atatürk büstü hediye edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.