KFC Kadınlar Voleybol 1.Ligi’nde İzmir’in iki temsilcisi Papara Göztepe ile İnfo Yatırım Karşıyaka derbide karşılaşıyor. Bornova Atatürk Spor Kompleksi’ndeki karşılaşmada güvenlik nedeniyle yeşil-kırmızılı taraftarlar yer ayrılmadı. Mücadeleye sarı kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Göztepeli taraftarlar tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Maç öncesinde Göztepeli minikler Karşıyakalı voleybolculara çiçek verdi.

Göztepe mücadeleye Nursevil, Ceren, Hande, Ünzile, Paskova, Derin ilk 6’sı ile başladı. Karşıyaka ise Şevval, Zeynep, Derin, Kenia, Liset, Eda altısı ile parkede yer aldı. Karşılaşmaya iki takım da hızlı başladı. Rakibi karşısında az da olsa üstünlük kuran Göztepe10-8’lik bir üstünlük yakaladı. Bu dakikadan sonra toparlanan Karşıyaka yakaladığı seri ile 12-16 öne geçti. Bu kez bloklarda üstünlük kuran Göztepe geri dönerek seti 25-21 kazandı.

İkinci sete yine iyi başlayan Göztepe oldu. Taraftar desteğini arkasına alan sarı kırmızılılar 7-5’lik bir üstünlük yakaladı. Toparlanan Karşıyaka bu kez 8-9 öne geçti. İlerleyen dakikalar yine büyük çekişmeye sahne oldu. Karşıyaka daha az hata yapınca 11-14’lük bir avantaj yakaladı. Bu dakikadan sonra üstünlüğünü sürdüren KSK, Göz Göz önünde durumu 16-19’a kadar taşıdı. Sonuna kadar üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka seti 19-25 alarak durumu 1-1 yaptı.