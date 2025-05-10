Savunma sanayisinin öncü şirketlerinden Aselsan (ASELS), 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2,27 milyar TL net kar açıklayan şirkete ilişkin 14 aracı kurum hedef fiyat değerlendirmesinde bulundu.

Borsa İstanbul'da işlem gören savunma sanayi devi Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), 2025 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını 29 Nisan 2025 tarihinde kamuoyuna duyurdu. Şirket, yılın ilk çeyreğinde 2.274.816.000 TL net kâr elde etti. Bilanço açıklamasının ardından, aralarında büyük yatırım kuruluşlarının da yer aldığı toplam 14 aracı kurum, Aselsan hisseleri için hedef fiyatlarını güncelledi.

Hedef fiyatlar: En düşük 114 TL, en yüksek 188 TL

Aselsan için açıklanan yeni hedef fiyatların en düşüğü 114,00 TL ile Ak Yatırım'dan gelirken, en yüksek tahmin 188,00 TL ile TERA Yatırım tarafından yapıldı. Hedef fiyatların ortalaması 166,61 TL olarak hesaplandı. Bu ortalama, hisse senedinin 8 Mayıs 2025 tarihli 149,20 TL'lik kapanış fiyatına göre yaklaşık %11,7 prim potansiyeli anlamına geliyor.

14 aracı kurumun ASELS hedef fiyatları ve tavsiyeleri

Aracı Kurum Hedef Fiyat Tavsiye Tarih Halk Yatırım 186,20 TL Al 30 Nisan 2025 Ak Yatırım 114,00 TL Endeks altı getiri 30 Nisan 2025 İnfo Yatırım 184,60 TL Al 30 Nisan 2025 Deniz Yatırım 138,80 TL Tut 30 Nisan 2025 İntegral Yatırım 168,00 TL - 30 Nisan 2025 KuveytTürk Yatırım 182,50 TL Al 30 Nisan 2025 Garanti BBVA Yatırım 148,00 TL Endeks üstü getiri 30 Nisan 2025 Şeker Yatırım 184,00 TL Al 30 Nisan 2025 Vakıf Yatırım 182,00 TL Al 30 Nisan 2025 Ziraat Yatırım 168,50 TL Al 6 Mayıs 2025 Trive Yatırım 153,00 TL Tut 6 Mayıs 2025 İş Yatırım 168,00 TL Al 7 Mayıs 2025 HSBC 167,00 TL Al 8 Mayıs 2025 TERA Yatırım 188,00 TL Endekse paralel getiri 8 Mayıs 2025

Aracı kurumların büyük çoğunluğu Aselsan hissesi için "Al" tavsiyesi verdi. Orta vadeli büyüme potansiyeli ve güçlü finansal göstergeleriyle dikkat çeken ASELS, yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Ancak yatırım kararlarının, her zaman kişisel risk iştahı ve analiz süzgecinden geçirilerek alınması önem taşıyor.