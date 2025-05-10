Çinli teknoloji devi Baidu, hayvanların seslerini, davranışlarını ve fizyolojik tepkilerini analiz ederek duygularını insan diline dönüştürebilen yapay zekâ sistemi geliştirdi. Sistem için patent başvurusu yapıldı.

Çin merkezli teknoloji şirketi Baidu, evcil hayvan sahiplerinin ve bilim insanlarının dikkatini çekecek çığır açıcı bir yapay zekâ sistemine imza attı. Hayvanların çıkardığı sesleri, davranış kalıplarını ve fizyolojik tepkilerini analiz eden sistem, bu verileri insan diline çevirebiliyor. Baidu'nun 2024 Aralık ayında Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'ne yaptığı patent başvurusu, kısa süre önce yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

Teknolojinin temeli: Derin öğrenme ve NLP

Yeni yapay zekâ sistemi, makine öğrenmesi, derin öğrenme (deep learning) ve doğal dil işleme (NLP) teknolojilerini bir araya getiriyor. Hayvanların ses frekansları, beden dili ve içsel tepkileri detaylı şekilde analiz ediliyor. Elde edilen veriler, hayvanın ruh hâlini ve ihtiyaçlarını anlamlandırmak üzere yapılandırılmış algoritmalardan geçerek insan diline dönüştürülüyor.

Evcil hayvan sahiplerinden yoğun ilgi

Henüz ticarileştirme aşamasına geçmemiş olan proje, Çin sosyal medyasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle evcil hayvan sahipleri, bu teknoloji sayesinde hayvanlarıyla daha derin bir bağ kurma umudunu dile getiriyor. Öte yandan bazı kullanıcılar, sistemin doğruluk oranı ve etik sınırları hakkında temkinli görüşler paylaştı.

Ne zaman kullanıma sunulacak?

Patent başvuru süreci devam ederken, yapay zekâ sisteminin ne zaman piyasaya sürüleceği hâlâ belirsiz. Uzmanlara göre, patent onay süreçleri başvurunun içeriğine göre bir ila üç yıl sürebiliyor. Baidu ise sistemin geliştirme aşamasının sürdüğünü ve ilerleyen dönemde yeni bilgiler paylaşacaklarını açıkladı.

Gelecekte ne vaat ediyor?

Uzmanlar, bu teknolojinin hem hayvan refahı hem de veterinerlik alanı için devrim niteliğinde olduğunu belirtiyor. Hayvanların ruh hâlini daha doğru tespit edebilmek, yanlış anlaşılmaların önüne geçebilir ve hayvan istismarının önlenmesine katkı sağlayabilir. Aynı zamanda bilimsel araştırmalar ve hayvan davranışları üzerine çalışan akademik çevreler için de büyük kolaylık sunması bekleniyor.