Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın sosyal belediyecilik vizyonuyla hayata geçirilen “Hoş Geldin Bebek” projesi, yeni doğan bebekleri olan ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlıyor. Proje kapsamında, ailelere bebek kıyafetleri, bakım ürünleri ve bezden oluşan hediye paketleri ulaştırılıyor. Belediye ekipleri, paketleri ailelerin evlerine kadar götürerek onlarla bir araya geliyor ve isteyen ailelere 0-3 yaş aralığında düzenli ebeveyn danışmanlığı hizmeti sunuyor. Sağlık ekipleri ise bebeklerin ve annelerin durumlarını kontrol ederek süreçle ilgili bilgilendirme yapıyor.

Tüm temel ihtiyaçlar bir pakette!

Bayraklı Belediyesi, “Hoş Geldin Bebek” projesiyle ihtiyaç sahibi ailelere yeni doğan bebeklerinin ilk ayları için özel olarak hazırlanan hediye paketleri ulaştırıyor. Bu paketlerde bebek kıyafetleri, bakım ürünleri ve bezler gibi temel ihtiyaçlar yer alıyor. Belediye ekipleri, paketleri teslim ederken isteyen ailelere 0-3 yaş aralığında düzenli ebeveyn danışmanlığı desteği de sağlıyor. Tecrübeli sağlık ekipleri, yeni doğan bebeğin ve annenin sağlık muayenelerini yaparak bilgilendirmelerde bulunuyor. Anneye emzirme danışmanlığı verilerek, bebeğin sağlıklı gelişimi ve hastalıklardan korunması için ailenin dikkat etmesi gereken konular aktarılıyor. Lohusalık dönemindeki annelere psikososyal destek de sağlanıyor ve ebeveynlerin tüm soruları yanıtlanıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın eşi Gökçe Pişkin Önal da projeye destek vererek aileleri ziyaret ediyor ve hayırlı olsun dileklerinde bulunuyor. Başkan Önal, “Yeni doğan bebeklerimiz ve aileleri bizim için çok değerli. Bu projeyle onlara imkanlarımız dahilinde destek oluyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bayraklı Belediyesi’nden destek başvurusu

Projeden faydalanmak isteyen aileler, Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı semt merkezlerine başvurabilir veya 477 20 00 numaralı telefondan dahili 2706’yı arayarak bilgi alabilir.