Aselsan hissesi, son 6 aylık dönemde yaklaşık yüzde 150'lik primle yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan hisselerden biri oldu. Teknik göstergeler alım yönlü sinyaller üretirken, şirketin güçlü mali yapısı bu yükselişi destekliyor.

Hisse fiyatı altı ayda iki buçuk katına çıktı

Aselsan (#ASELS) hissesi, 7 Mayıs 2025 tarihli kapanışta 144,20 TL'den işlem gördü. Hisse, Eylül 2024'te 57,26 TL seviyesindeydi. Bu dönemde yaklaşık yüzde 150 oranında değer kazanarak yatırımcısına dikkat çeken bir kazanç sundu.

Kısa ve orta vadeli teknik görünüm pozitif

Aselsan hissesi, tüm kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların üzerinde işlem görüyor. MACD göstergesi al pozisyonunu sürdürürken; CCI 162,85, RSI ise 69,93 seviyelerinde bulunuyor. Bu veriler teknik olarak yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor.

Satış ve kârlılık kalemleri yukarı yönlü

Aselsan'ın 2025 yılı ilk çeyrek finansal verilerine göre brüt satışlar yıllık yüzde 9,01 artışla 22,79 milyar TL'ye yükseldi. Brüt kâr yüzde 12,75 artarak 6,82 milyar TL, net dönem kârı ise yüzde 24,69 artışla 2,13 milyar TL oldu. Net kâr marjı yüzde 9,98'e ulaştı.

Özkaynak ve aktif büyüklük dikkat çekici

Şirketin toplam özkaynakları yüzde 53,29 artışla 157,72 milyar TL'ye yükselirken, aktif büyüklüğü 270 milyar TL'yi aştı. Özkaynakların aktifler içindeki payı yüzde 58,03 seviyesinde gerçekleşti. Cari oran 1,50, nakit oranı ise yüzde 17,25 ile sağlıklı likidite yapısına işaret ediyor.

Yüksek çarpanlara rağmen ilgi sürüyor

Aselsan'ın piyasa değeri 657,5 milyar TL'ye ulaştı. PD/DD oranı 4,20, F/K oranı ise 42,06 seviyesinde bulunuyor. Firma değeri/FAVÖK oranı 22,09 olarak hesaplanmış durumda. Şirketin sürdürülebilir büyüme potansiyeli ve teknoloji odaklı iş modeli, yatırımcı ilgisini destekliyor.

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