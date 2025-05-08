19 Mart 2025'te tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (eski adıyla Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İmamoğlu'nun kamuoyuna mesaj ilettiği sosyal medya kanallarının kapatılması sonrası Anonymous, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben tehdit içerikli ifadeler içeren bir açıklama yayımladı.

"Sansür halkın sesini susturamaz"

Grubun açıklamasında, Erdoğan'a doğrudan hitap edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Diktatör Erdoğan, muhaliflerinizi hapsederek ve seslerini sansürleyerek insanları susturabileceğinizi sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz.

Ekrem İmamoğlu'nun hesabı sadece bir Twitter hesabı değil, halkın sesiydi.

Sansürün arkasına ne kadar saklanırsanız saklanın, gerçek yolunu bulacaktır.

Elon Musk emirlerinize itaat edebilir, ancak o bile size karşı yükselen özgürlük dalgasını durduramaz.

Siz korku duvarlarının arkasına saklanan bir diktatörsünüz. Zamanınız tükeniyor.

Anonymous, #OpTurkey kampanyası üzerinde çok sıkı çalışıyor. Sonuçlar geliyor... ve bunu durdurmak için yapabileceğiniz hiçbir şey yok."

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada yayılırken, "#OpTurkey" etiketi dünya gündeminde üst sıralara çıktı.

X hesabı erişime kapatıldı

İmamoğlu'nun X hesabı, 19 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra aktif kalmaya devam etmişti. Tutukluluğu süresince kamuoyuna mesajlar verdiği hesap, 7 Mayıs itibarıyla Türkiye'de erişime engellendi.

BTK tarafından uygulanan erişim kısıtlamasının İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 5651 sayılı yasa kapsamında aldığı karara dayandığı bildirildi.

Bu kararda, kamu düzeninin korunması ve kamuoyunda infial yaratacak içeriklerin yayılmasının önlenmesi gerekçesi öne çıktı.

Uluslararası yankı

Anonymous'un açıklaması, başta Batı Avrupa basını olmak üzere çok sayıda uluslararası medya kuruluşunda haber oldu.