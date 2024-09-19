Lübnan'daki telsiz patlamalarının ardından güvenli iletişim altyapısının önemine dikkat çeken ASELSAN, yerli ve milli teknolojilere odaklanarak yeni bir el telsizi modelini kamuoyuyla paylaştı. ASELSAN’ın tanıttığı ARTCOM 5433 V/UHF-P, haberleşme güvenliğini artırma amacını taşıyor ve bu alanda Türkiye'nin ilerici çözümler sunduğunu gösteriyor.

ASELSAN'dan yerli ve milli çözüm

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlaması, güvenli haberleşme altyapısındaki zayıflıkları ve iletişim kanallarındaki potansiyel manipülasyonları ortaya koymuştu. Bu olay, haberleşme sistemlerinin güvenlik açıklarının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı ve bu bağlamda ASELSAN’ın geliştirdiği yerli ve milli el telsizi ARTCOM 5433 V/UHF-P, sektördeki bu boşlukları doldurma hedefiyle öne çıkıyor.

Haberleşme güvenliğinde yeni bir dönem

ASELSAN, ARTCOM 5433 V/UHF-P modelinin görsellerini paylaşarak, özellikle "baz istasyonu kullanmadan akıllı telefonların yeteneklerini sağlayabildiği" özelliğini vurguladı. Bu telsiz, kritik altyapılarda güvenli iletişim sağlama kapasitesi ile dikkat çekiyor. ASELSAN’ın bu hamlesi, Türkiye'nin haberleşme güvenliğine verdiği önemi ve teknolojik bağımsızlık hedefini gözler önüne seriyor.

ASELSAN’ın ARTCOM 5433 V/UHF-P modelinin, güvenlik açıklarını minimize etmek ve güvenli haberleşmeyi sağlamak adına sunduğu yenilikçi çözümler, ülke genelindeki haberleşme altyapısının güçlendirilmesine önemli katkılar sunacak.