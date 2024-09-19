Manisa’nın Güzellikleri Kadınlarla Keşfedildi!

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Adım Adım Manisa’ projesi, Soma ilçesinden gelen 95 kişilik kadın kafilesini şehrin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle buluşturdu. Kadınlar, tarihi camilerden müzelere kadar geniş bir yelpazede düzenlenen bu geziyle Manisa’nın farklı yönlerini keşfetme imkanı buldu.

Manisa’nın tarihi kadınlarla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve şehrin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Proje kapsamında Soma’dan gelen 95 kadın, Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde karşılandıktan sonra Manisa’nın önemli tarihi yerlerine bir yolculuğa çıktı. Gezi kapsamında ilk durak, Tıp Tarihi Müzesi ve Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne ev sahipliği yapan Hafsa Sultan Camii oldu. Kadınlara, caminin ve müzenin tarihi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Mimar Sinan’ın Ege’deki tek eseri

Gezinin bir sonraki durağı, Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olan Muradiye Camii oldu. Osmanlı dönemi mimarisinin eşsiz örneklerinden biri olan cami, katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle incelendi. Manisa’nın simge noktalarından olan Mevlevihane ve tarihi maketlerin sergilendiği Şehzadelerpark da kadınların ziyaret ettiği duraklar arasında yer aldı. MASKİ Genel Müdürlüğü yemekhanesinde öğle yemeğiyle geziye kısa bir ara verildi.

Süreyya Tabiat Parkı’nda eğlenceli mola

MASKİ’deki öğle yemeğinin ardından Süreyya Tabiat Parkı’na geçen kafile, müzik eşliğinde keyifli bir mola verdi. Kadınlar, yöresel oyun havaları eşliğinde eğlenirken, sosyal bağlarını güçlendirme fırsatı buldu. Eğlenceli anların ardından Osmanlı Müzesi ve Çanakkale Müzesi de ziyaret edildi. Çanakkale Savaşı’na ait önemli eserlerin sergilendiği müzede, ziyaretçiler derin bir tarih yolculuğuna çıktı.

Katılımcıların memnuniyeti

Geziye katılan kadınlar, proje sayesinde farklı bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Soma’dan ailesiyle gelen Necla Kalamsız, “Annemle birlikte bu geziye katılma şansı bulduk. Çok güzel vakit geçirdik, hem tarihi yerleri gezdik hem de güzel yemekler yedik. Ferdi Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi. Bir başka katılımcı Birsen Gümüş ise Çanakkale Müzesi’nden çok etkilendiğini belirterek, “Ali Reşat’ın hikayesi beni çok duygulandırdı, çünkü dedelerim Üsküp’ten gelme. Geziyi herkese tavsiye ederim” diye konuştu.

‘Adım Adım Manisa’ projesi, Soma’dan gelen kadınlara unutulmaz bir gün yaşattı. Kadınlar, Manisa’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde keşfederek sosyal hayata katılmanın mutluluğunu yaşadı. Proje, Manisa'nın 17 ilçesindeki kadınların şehri tanımasına ve kültürel bağlarını güçlendirmesine olanak sağlamaya devam edecek.