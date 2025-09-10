Aselsan, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile 1,65 milyar euro tutarında hava savunma sistemleri tedarikine yönelik sözleşme imzaladı. Şirket, anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurdu.

Teslimatlar 2027’de başlayacak

KAP açıklamasına göre, sistemlerin teslimatları 2027 ile 2031 yılları arasında gerçekleştirilecek. Anlaşmanın uzun vadeli yapısı, hem Aselsan’ın proje portföyünü güçlendirecek hem de Türkiye’nin hava savunma kapasitesini artıracak.

Stratejik önem

Uzmanlara göre bu tür yüksek hacimli sözleşmeler, Aselsan’ın önümüzdeki yıllardaki ciro ve sipariş büyüklüğüne olumlu yansıyacak. Ayrıca sözleşme, Türkiye’nin yerli savunma sanayi kabiliyetlerini pekiştirmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Savunma sanayiinde Aselsan’ın rolü

Türkiye’nin önde gelen savunma şirketlerinden Aselsan, son yıllarda radar, elektronik harp ve hava savunma alanındaki yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Yeni sözleşme, şirketin uluslararası rekabet gücünü artırma hedefinin de bir parçası olarak görülüyor.