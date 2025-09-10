İzmir Balçova saldırganı Eren Bigül öldü mü?

Bulls Yatırım’ın günlük analiz raporunda, gün içi geri çekilmelerde 10.380 – 10.180 – 10.000 puan seviyelerinin izlenmesi gerektiği belirtildi. Yukarı yönlü hareketlerde ise 10.655 – 10.904 – 11.240 direnç seviyeleri öne çıkıyor.

BIST 100 endeksine dahil 55 hisse değer kazanırken, 42 hisse değer kaybetti. En fazla işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, İş Bankası (C), Akbank ve Pegasus Hava Taşımacılığı öne çıktı.

Açılışta bankacılık endeksi %1,76, sınai endeksi %0,28, hizmetler endeksi %0,13 ve teknoloji endeksi %0,14 oranında değer kazandı.

BIST 100 endeksi önceki günü %0,35 oranında artışla 10.486 puandan tamamladı. Günlük işlem hacmi ise 131,5 milyar TL oldu.

