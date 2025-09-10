Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı. Endeks açılışta 63,79 puan artarak 10.549,88 seviyesine çıktı.
Endeksin dünkü kapanışı
BIST 100 endeksi önceki günü %0,35 oranında artışla 10.486 puandan tamamladı. Günlük işlem hacmi ise 131,5 milyar TL oldu.
Sektör endekslerinde durum
Açılışta bankacılık endeksi %1,76, sınai endeksi %0,28, hizmetler endeksi %0,13 ve teknoloji endeksi %0,14 oranında değer kazandı.
Hisse hareketleri
BIST 100 endeksine dahil 55 hisse değer kazanırken, 42 hisse değer kaybetti. En fazla işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, İş Bankası (C), Akbank ve Pegasus Hava Taşımacılığı öne çıktı.
Teknik görünüm
Bulls Yatırım’ın günlük analiz raporunda, gün içi geri çekilmelerde 10.380 – 10.180 – 10.000 puan seviyelerinin izlenmesi gerektiği belirtildi. Yukarı yönlü hareketlerde ise 10.655 – 10.904 – 11.240 direnç seviyeleri öne çıkıyor.