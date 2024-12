Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından ASELSAN, ihracat başarılarına bir yenisini daha ekledi. ASELSAN, adı açıklanmayan bir Türk cumhuriyeti ile 58,6 milyon dolar değerinde askeri teknoloji anlaşması imzaladığını duyurdu.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülkeye elektro-optik ve haberleşme sistemleri satışı gerçekleştirdiğini bildirdi. Anlaşmanın, savunma sanayiinde Türkiye’nin ihracat hacmini artırması açısından stratejik bir adım olduğu vurgulandı.

ASELSAN, daha önce Asya-Pasifik ülkeleri ile radar, dost-düşman tanıma ve haberleşme sistemlerinin tedariki üzerine 11,4 milyon dolarlık satış anlaşması imzalamıştı. Şirket ayrıca yabancı müşterilerine yönelik 30,7 milyon dolarlık faydalı yük ihracatı gerçekleştirmişti.

ASELSAN, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülke ile elektro-optik ve haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 58,6 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmeleri imzaladı.

🌐

ASELSAN has signed export contracts with a member of the Organizations of Turkic… pic.twitter.com/Bqc1vfEaPy