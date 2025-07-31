Fenerbahçe, Asensio ile anlaşmıştı ama bekleme kararı aldı

Fenerbahçe’nin transferdeki öncelikli hedeflerinden biri olan Marco Asensio hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün, Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen İspanyol futbolcu ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Ancak yönetimin, diğer transfer ihtimallerini değerlendirmek amacıyla Asensio’yu bir süre beklemeye aldığı belirtildi.

Benfica 11 milyon euro teklif etti

İspanyol basınında yer alan Estadio Deportivo kaynaklı habere göre, Portekiz’in köklü kulüplerinden Benfica, Asensio için 11 milyon euro değerinde bir transfer teklifinde bulundu. Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Benfica’nın, bu teklif için PSG’den gelecek yanıtı beklediği aktarıldı.

İspanya’dan ve Inter’den ilgi var ama resmi adım gelmedi

Haberde yer alan bilgilere göre, Asensio’ya yalnızca Benfica değil, İspanya’dan bazı takımlar ve İtalya Serie A ekibi Inter de ilgi gösterdi. Ancak Inter’in henüz resmi bir teklifte bulunmadığı bildirildi. Oyuncunun transfer sürecinde bu ilginin ne yönde şekilleneceği merak konusu oldu.

Yüksek maaş beklentisi transferin önünde engel oluşturuyor

Transferin önündeki en büyük engelin ise Marco Asensio’nun maaş talebi olduğu ifade edildi. Oyuncunun sezon başına yaklaşık 8 milyon euro net maaş beklentisinin, birçok kulübün geri adım atmasına neden olduğu belirtildi. Bu durum, hem Benfica’nın hem de diğer talip kulüplerin süreci dikkatli yönetmesine yol açtı.

Fenerbahçe süreci izlemeye devam ediyor

Fenerbahçe’nin, oyuncuyla daha önce sağlanan anlaşmaya rağmen yeni gelişmeler doğrultusunda transfer sürecini yakından takip ettiği öğrenildi. Yönetimin, Asensio’ya gelen teklifleri ve oyuncunun tavrını göz önünde bulundurarak nihai kararını önümüzdeki günlerde vereceği değerlendiriliyor.