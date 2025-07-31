Beşiktaş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes’in Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova’ya transfer olduğunu açıkladı. Siyah beyazlı kulüp, bu transferden 20.7 milyon euro gelir elde ederken, sözleşmeye toplam 7.2 milyon euroya kadar bonus maddesi eklendi.



KAP açıklamasıyla resmiyet kazandı

Beşiktaş, transferin mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle duyurdu. Açıklamada, "Gedson Carvalho Fernandes'in FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sözleşme kapsamında Spartak Moskova, Beşiktaş'a 20.779.220 euro tutarında bonservis ödeyecek. Ayrıca performansa bağlı olmak üzere toplam 7.272.729 euro'yu geçmeyecek şekilde bonus maddeleri sözleşmeye dahil edildi.

Beşiktaş’ta üç sezon geçirdi

Gedson Fernandes, Beşiktaş formasıyla toplam 131 resmi maçta görev aldı. Bu süreçte 18 gol atan oyuncu, 16 da asist yaptı. Orta sahadaki dinamik oyunuyla takımın kilit isimlerinden biri haline gelmişti.

Benfica’dan alınmıştı

Siyah beyazlılar, Fernandes’i 2022 yılında Benfica’dan önce 6 milyon euro kiralama, ardından 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. Böylece toplam maliyeti 16 milyon euroya ulaşmıştı.