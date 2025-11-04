Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmama kararı alan Türk-İş, yönetmeliğin değişmemesi durumunda bu tutumunu sürdüreceğini açıkladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Yönetmelik değişmezse katılmıyoruz. Adil, demokratik bir yapı istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri öncesinde Türk-İş Başkanlar Kurulu toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, yönetmelik değişmeden Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılım olmayacağı vurgulandı.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Yönetmelik değişmezse asgari ücretliyi yalnız bırakma gibi bir düşüncemiz yok ama komisyona katılmıyoruz. Yönetmelik değişirse kurulumuzu toplarız, çıkan karara göre hareket ederiz” dedi.
Atalay, mevcut yapının işçiyi yeterince temsil etmediğini belirterek, “Bir an evvel adil ve demokratik bir sistemi önümüze getirsinler” ifadelerini kullandı.
Türk-İş daha önce, asgari ücretin belirlenme sürecinde işçi tarafının etkisinin artırılmasını talep etmişti.
Asgari ücret şu anda 22 bin 104 lira 67 kuruş seviyesinde uygulanıyor.
Olası zam oranlarına göre yeni tutarlar şöyle olabilir:
Zam Oranı Yeni Asgari Ücret (TL)
%20 26.525
%22 26.967
%25 27.630
%30 28.735
%35 29.840