İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma operasyonlarında 64 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 36’sının tutuklandığını açıkladı.

7 İLDE 8 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE DARBE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 ilde 8 farklı organize suç örgütüne yönelik Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı desteğiyle yürütüldüğünü ifade etti.

36 TUTUKLAMA, 26 ADLİ KONTROL KARARI

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, gözaltına alınan 64 şüpheliden 36’sı tutuklanırken, 26’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN FAALİYETLERİ TEK TEK BELİRLENDİ

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerinin faaliyetlerine ilişkin detayları da paylaştı. Buna göre:

Aydın’da ev ve araç kurşunlama eylemleri,

Balıkesir’de kumar oynatanlara borç para verip zorla senet imzalatma ve şantaj, Avukatlarından Demirtaş için yeni tahliye talebi İçeriği Görüntüle

Diyarbakır’da akaryakıt dolandırıcılığı,

Ordu’da karşılıksız çek düzenleyerek dolandırıcılık,

Kilis’te 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet ve silah kaçakçılığı,

Şanlıurfa’da kendilerini savcı, polis, asker gibi tanıtıp vatandaşları dolandırma,

Niğde’de tefecilik suçları işlendiği tespit edildi.

Yerlikaya, “Bu operasyonlarla vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. Hiçbir organize suç örgütüne müsamaha göstermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA: “MÜCADELEMİZ VATANDAŞIMIZIN HUZURU İÇİN”

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde yürütülen operasyonlarda yakalanan şüphelilerle birlikte birçok suç türünün önüne geçtik.

Bizim mücadelemiz şehirlerimizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru içindir.

Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz.”

İçişleri Bakanlığı kaynakları, operasyonların ülke genelinde organize suç faaliyetlerine karşı sürdürülen mücadele planının bir parçası olduğunu vurguladı.

Yetkililer, suç örgütlerinin finansal kaynaklarının da mercek altına alındığını belirtti.