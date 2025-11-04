TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından milyonların gözü 2026 asgari ücret zammına çevrildi. Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde uzmanlardan tahminler ve yeni öneriler gelmeye devam ediyor.

Bayram: “Büyükşehirlerde maaş aldığınız gün bitiyor”

Ekonomist Muhammet Bayram, katıldığı bir televizyon programında, yüksek yaşam maliyetine dikkat çekerek İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde çalışan asgari ücretliler için “tazminat farkı” önerisinde bulundu.

“Büyükşehirlerde maaş aldığınız gün bitiyor. Alım gücü farkı çok yüksek. Bu nedenle ya farklı bir asgari ücret belirlenmeli ya da büyükşehirlerde yaşayan çalışanlara 5 bin TL civarında bir büyükşehir tazminatı verilmeli. Çünkü maaş farkı uygulaması anayasaya aykırı bulunmuştu, bu nedenle tazminat modeli uygulanabilir.”

“Zam oranı yüzde 20 ile 30 arasında olabilir”

Bayram, açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirerek 2026 yılı için olası zam oranını da paylaştı:

“10 aylık gerçekleşen enflasyon yüzde 28,63. Kasım ve Aralık aylarıyla birlikte bu oran yüzde 31-32 seviyesine çıkabilir. Hedeflenen enflasyon yüzde 19 civarında. Bu nedenle asgari ücret artışı yüzde 20 ile 30 arasında olabilir. Benim beklentim yüzde 25 civarında, ancak yüksek enflasyon ortamı sürerse bu oran yüzde 30’a kadar çıkabilir.”

Vergi dilimi düzenlemesi önerisi

Ekonomist Bayram, sadece maaş zammının değil, vergi sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı:

“Vergi dilimi sorununun çözülmesi şart. Gerekirse sabit yüzde 25 olarak alınsın. Çünkü asgari ücretteki sigorta primi devam ediyor ve bu durum çalışanların eline geçen net maaşı azaltıyor.”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık’ta toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Aralık’ta ilk toplantısını yapacak. Görüşmelerin ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Bu yıl temmuz ayında ara zam yapılmamıştı, bu nedenle 2026 yılı asgari ücretinde gerçekleşen enflasyon oranı ve alım gücü farkı belirleyici olacak.