Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası bölge halkı büyük endişe yaşarken, deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy olası senaryolara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“Bu belki de öncü olacak depremdi”

Katıldığı bir canlı yayında konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan sarsıntının sıradan bir artçı değil, daha büyük bir depremin habercisi olabileceğini dile getirdi.

“Sındırgı’da risk olduğunu aylar öncesinden söylemiştim. 6.1’lik deprem olduğunda artçılar alt fayın kırıldığı yerde değildi. O faylar aslında artçı değil, yeni olacak depremin öncüleriydi. Dünde bir tane 5’lik deprem oldu. Bu belki de öncü olacak depremdi.”

“Üç fay kırılsaydı 6,6’lık deprem olurdu”

Bölgedeki fay hatlarının birbirine zincirleme etkiler yaratabileceğini vurgulayan Üşümezsoy, 6,6 büyüklüğüne ulaşabilecek bir deprem senaryosuna da dikkat çekti.

“Birinci depremden sonra yaşanan sarsıntıların çoğu dağın içinde oldu. Onlar artçı değil öncüydü. Üç ay sonra kırılma yaşandı. Son deprem ise bahsettiğimiz alanın dışında, güneye doğru uzanan bir fayda gerçekleşti.

Şu anda kuzeybatı hattında küçük sarsıntılar var. Eğer o üç fay aynı anda kırılsaydı, 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirdi.”

Bölgedeki risk sürüyor

Uzmanlar, Sındırgı–Simav hattının aktif fay bölgeleri arasında yer aldığını ve bölgede sismik hareketliliğin bir süre daha devam edebileceğini belirtiyor.

AFAD verilerine göre, son günlerde Balıkesir çevresinde art arda küçük çaplı depremler kaydedilmeye devam ediyor.