Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bugün yeniden toplanacak Üçlü Danışma Kurulu, 2026 yılı asgari ücret görüşmelerinin ön hazırlıklarını ele alacak. Mevcut net asgari ücret 22.104 lira seviyesinde bulunuyor ve taraflar olası zam senaryolarını masaya yatıracak.

Üçlü danışma kurulu bugün toplanıyor

Toplantıya işçi, işveren ve hükümet temsilcileri katılıyor. Özellikle işçi sendikalarının, komisyonda adil temsil eksikliği nedeniyle eleştirileri devam ediyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen yıl yaptığı açıklamada adil olmayan düzenlemeler devam ettiği sürece komisyonda yer almayacaklarını bildirmişti.

Asgari ücret tespit komisyonu nasıl çalışıyor?

Yasal düzenlemeye göre 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında en az 10 üyenin katılımıyla oy çokluğuna göre karar alıyor. Oylar eşit olursa başkanın görüşü çoğunluk olarak kabul ediliyor.

Brüt ücret: 26.005,50 TL

Net ücret: 22.104,67 TL

İşverene maliyet: 30.621,48 TL

Bu maliyet, brüt ücretin yanı sıra sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası fonlarını da içeriyor.

Olası zam senaryoları

2026 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranına göre işverenin maliyeti de değişecek. Masada yer alan senaryolar şöyle:

%20 zam: 26.524 TL

%25 zam: 27.630 TL

%30 zam: 28.735 TL

%35 zam: 29.840 TL

%40 zam: 30.945 TL

Komisyon, aralık ayında bu seçenekleri değerlendirerek kritik bir pazarlık sürecine başlayacak.

Enflasyon beklentisi yeni ücret için belirleyici

Orta Vadeli Program’a göre 2026 yılı sonu enflasyon beklentisi %28,5 olarak belirlendi. Bu oran, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun en önemli referansı olacak. Buna göre tahmini yeni ücret: