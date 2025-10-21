Asgari ücret zammı milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için masada beş farklı artış senaryosu bulunuyor. Üçlü Danışma Kurulu’nun 21 Ekim’de yapacağı toplantı öncesinde, olası rakamlar şimdiden tartışılmaya başlandı.

Üçlü Danışma Kurulu 21 Ekim’de toplanıyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 21 Ekim’de bir araya gelecek.

Toplantıda, aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesi komisyonun işleyişi ve yapısı değerlendirilecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yasa gereği 15 üyeden oluşuyor: işçileri 5, işverenleri 5, hükümeti ise 5 temsilci temsil ediyor.

Mevcut asgari ücret

Asgari ücret, 2025 yılı itibarıyla bir işçi için brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Enflasyon tahmini zammı şekillendirecek

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde Orta Vadeli Program’da yer alan %28,5’lik yıl sonu enflasyon tahmini belirleyici olacak.

Bu oran, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun temel referanslarından biri haline geldi.

Asgari ücret zammı için 5 farklı senaryo

Artış Oranı Brüt Ücret (TL) Net Ücret (TL) Mevcut 26.005 22.104 %28,5 artarsa 33.417 28.403 %30 artarsa 33.807 28.736 %35 artarsa 35.107 29.841 %40 artarsa 36.407 30.946 %50 artarsa 39.008 33.156

(Sabah Gazetesi’nin haberine göre)

Zam tüm ekonomiyi etkileyecek

Uzmanlara göre, asgari ücrette yapılacak artış yalnızca çalışanları değil; kira, gıda, ulaşım ve sosyal yardımlar gibi birçok kalemi de doğrudan etkileyecek.

İş dünyası, yeni zammın hem çalışanların alım gücünü koruyacak hem de işletmeleri zorlamayacak bir dengede belirlenmesini bekliyor.