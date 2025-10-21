Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne yaklaşırken "Yeşil Vatan Seferberliği" başlattıklarını belirterek, tüm vatandaşlara fidan sahiplenme ve fidan dikim etkinliklerine katılma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne yaklaşırken bir Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı http://gelecegenefes.gov.tr adresinden fidan sahiplenmeye ve 11 Kasım'da ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında buluşmaya davet ediyorum.

Son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Ancak bu başarıyı daha da ileri taşımak istiyoruz. 11 Kasım'ın bir ağaçlandırma seferberliğine dönüşmesi hem orman yangınlarının açtığı yaraların sarılması hem de çocuklarımıza bırakacağımız zümrüt yeşili bir miras için önemli bir fırsattır. Fidan sahiplenerek 11 Kasım'da toprakla buluşturacak kıymetli vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum."