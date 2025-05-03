Enflasyon rakamları yükseldikçe gözler Temmuz ayındaki asgari ücret artışına çevrildi. Sendikalar farkın yansıtılmasını talep ederken, hükümet dengeli bir zam formülü arıyor.

Gözler Temmuz'da: Asgari ücrete zam gündemde

2025 yılı Ocak ayında yapılan yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 TL'ye yükselen asgari ücret, yeniden tartışma konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, ara zam beklentilerini güçlendirdi.

2022 ve 2023 yıllarında yıl ortasında yapılan ek zamlar, bu yıl da benzer bir düzenlemenin kapısını aralıyor. Ekonomik göstergeler, çalışanların alım gücünün düştüğünü ortaya koyarken, sendikalar enflasyon farkının tam olarak yansıtılmasını istiyor.

Enflasyon verileri zam taleplerini tetikledi

TÜİK verilerine göre, 2025'in ilk dört ayında enflasyon yüzde 12,76 olarak gerçekleşti. Nisan ayı rakamları ise 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak. Bu oranlara göre yılın ilk yarısı için yüzde 20'nin üzerinde bir artış ihtimali gündemde.

"2025'te asgari ücreti belirlerken, hem çalışanların refahını hem de işverenin dengesini gözetiyoruz." - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Sendikalar masaya zam talebiyle oturacak

Türk-İş ve DİSK başta olmak üzere pek çok sendika, asgari ücretin 6 aylık enflasyon oranına göre yeniden düzenlenmesini talep ediyor. İşveren temsilcileri ise istihdamı koruyacak dengeli bir artış çağrısında bulunuyor.

Bu talepler ışığında, gözler Temmuz ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi.

Açlık sınırı asgari ücreti aştı

TÜİK verilerine göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcaması için yapması gereken aylık harcama yani açlık sınırı 23.615 TL olarak açıklandı. Asgari ücretin bu sınırın yaklaşık 1.500 TL altında kalması, ek zam tartışmalarını daha da körüklüyor.

Yoksulluk sınırı ise 76.922 TL'ye ulaşmış durumda. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 30.617 TL olarak belirlendi.

Ekonomi ve sosyal hayat açısından kritik güncelleme

Asgari ücrette Temmuz ayında yapılacak olası bir düzenleme, yalnızca maaşları değil; iç piyasa dengeleri, tüketim alışkanlıkları ve sosyal yaşamı da doğrudan etkileyecek.

Uzmanlara göre, Temmuz'da yapılacak zam sadece teknik bir ücret artışı değil, aynı zamanda toplumsal huzur ve refah dengesine dair stratejik bir adım olacak.