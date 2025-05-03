23 Nisan tarihinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul ve çevresinde artçı sarsıntılar sürüyor. Kentte bugün saat 11.40’ta yeni bir deprem daha hissedildi.

EMSC ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

6.2’lik depremin ardından sarsıntılar sürüyor

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, 23 Nisan’da meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

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