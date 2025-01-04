2025 yılı itibarıyla asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL’ye yükseltildi. Ancak yapılan zam, işçiler tarafından yetersiz bulununca gözler Temmuz ayında ek bir artış olup olmayacağına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette ara zam için enflasyon oranlarını işaret ederek kapıyı açık bırakmıştı. Erdoğan’ın ardından konuya ilişkin bir değerlendirme de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan geldi.

Dolar karşılığına vurgu

Cevdet Yılmaz, asgari ücretin geçmiş yıllara göre önemli bir artış kaydettiğini belirtti. 2002’de 114 dolar seviyesinde olan asgari ücretin, 2024 yılında 519 dolara, 2025’te ise son güncel zamla 627 doların üzerine çıktığını ifade etti.

Gelişmekte olan ülkelerin üzerinde

Yılmaz, Türkiye’deki asgari ücretin uluslararası standartlarda rekabetçi bir seviyeye ulaştığını belirterek, “Rusya, Romanya, Bulgaristan, Meksika, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Çin, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin üzerinde bir rakama sahibiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete ilişkin, "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız." dediğini hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız zaten bunu söyledi. Biz ciddi bir sapma olmayacağına inanıyoruz, politikalarımızı o çerçevede sürdürüyoruz. Önemli olan şudur, bugün yüksek bir maaş verirsiniz, yarın enflasyon bundan daha yüksek çıkarsa verdiğiniz maaşın hiçbir anlamı kalmaz. Önemli olan enflasyonu dizginleyip, düşürüp, somut, reel satın alma gücünde artış sağlamak. Bizim amacımız satın alma gücünde kalıcı artış sağlamak. Dolayısıyla bunu sağlamak için her türlü gayreti sarf edeceğiz."

Temmuz zammı için enflasyon takibi

Ara zam beklentilerine yönelik konuşan Yılmaz, enflasyon verilerinin belirleyici olacağını söyledi. Enflasyonda beklenmeyen sapmaların olması durumunda gerekli adımların atılabileceğini belirterek, işçilerin alım gücünü koruma kararlılıklarını vurguladı.

İşçiler ara zammı bekliyor

Ekonomideki dalgalanmalar ve yüksek enflasyon nedeniyle Temmuz ayında bir artış yapılması beklentisi, milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Hükümet yetkililerinin verdiği mesajlar, ara zam olasılığını güçlendirse de kesin karar ilerleyen dönemde enflasyon verilerine göre netleşecek.