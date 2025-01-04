Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliğiyle yürütülen proje, İzmir’de öğrenme kayıplarını azaltmayı ve eğitim süreçlerini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir aşamaya ulaştı.

Projenin amacı ve kapsamı

“Temel Eğitimde Öğrenme Kayıplarının Giderilmesi ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi,” örgün eğitimdeki kesintiler, pandemi, deprem gibi nedenlerle oluşan öğrenme kayıplarını telafi etmek için geliştirildi. İlk olarak 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 20 ilde başlatılan proje, 2024-2025 döneminde daha geniş bir alana yayılmayı hedefliyor.

İzmir’de öğretmenlere çevrim içi eğitimler

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu kapsamda öğretmenlere yönelik çevrim içi eğitimler düzenliyor. Eğitimlerde:

Öğrenme kayıplarını tespit etme,

Müdahale programları geliştirme,

Etkili materyaller oluşturma ve sınıf içi kullanım süreçleri anlatılıyor.

Eğitici eğitimlerinin ardından, geliştirilen materyaller okullarda uygulanarak öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağlanacak.

Materyallerin etkinliği izlenecek

Projenin sürdürülebilirliği için İzmir’de geliştirilen materyallerin etkinliği izlenerek veri toplanacak. Bu veriler, materyallerin diğer illerde uygulanması için temel oluşturacak.