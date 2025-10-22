2026 yılı asgari ücreti için geri sayım başladı. Ekim ayının sonuna gelinmesiyle birlikte zam beklentileri ve kulis bilgileri netleşmeye başladı. Halihazırda net 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda hangi seviyeye ulaşacağı milyonlarca çalışan tarafından merakla takip ediliyor.

Üçlü Danışma Kurulu toplandı

Aralık ayında başlayacak resmi görüşmeler öncesinde, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işleyişini görüşmek üzere dün bir araya geldi.

Toplantıda taraflar, komisyonun temsil dengesi ve karar alma süreçleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Sabah Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre, görüşmede özellikle işçi kesiminin “hükümet ve işveren temsilcilerinin çoğunluğu” konusundaki itirazlarını yeniden gündeme getirdiği öğrenildi.

Asgari ücretin 5 yıllık seyri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin katılımıyla 15 kişiden oluşuyor.

2025 yılı için belirlenen mevcut asgari ücret brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Yeni rakam, yalnızca çalışanları değil; işveren maliyetlerini, kamu sözleşmelerini ve sosyal destek ödemelerini de doğrudan etkileyecek.

Türkiye genelinde 7 milyondan fazla çalışan doğrudan asgari ücret üzerinden maaş alıyor.

Masadaki zam senaryoları

Ekonomistlerin ortak beklentisine göre 2026 yılı için asgari ücrette yüzde 28 ila 35 aralığında bir artış öngörülüyor. Ancak kulislerde, en yüksek senaryo olarak yüzde 40 zam ihtimali de masada bulunuyor.

Olası artış oranlarına göre yeni net maaş tahminleri şöyle:

Zam Oranı Yeni Net Asgari Ücret (TL) Yeni Brüt Asgari Ücret (TL) %28 28.294 TL 33.287 TL %35 29.841 TL 35.107 TL %40 30.946 TL 36.446 TL

Uzmanlardan değerlendirme: “30 bin TL sınırı aşılabilir”

Ekonomistler, 2026 yılında enflasyonun seyri ve büyüme verilerine göre asgari ücretin 30 bin TL sınırını aşabileceği görüşünde birleşiyor.

Bazı uzmanlara göre, 2025’in son çeyreğinde yaşanabilecek enflasyonist baskının devam etmesi durumunda hükümetin sosyal refah payı eklemesi gündeme gelebilir.

Yıl sonu takvimi

Yeni asgari ücret, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında netleşecek.

Komisyon, Aralık boyunca en az üç kez toplanacak ve son toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yeni rakamın kamuoyuna açıklanması bekleniyor.