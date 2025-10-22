İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2025’in ilk 9 ayında kentin 30 ilçesinde toplam 3 milyar 211 milyon liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdi. Su kaynaklarını koruma, arıtma kapasitesini artırma ve Körfez temizliğini hızlandırma hedefiyle yürütülen projelerle İzmir’in altyapısı güçlendirildi.

İZSU, yılın ilk 9 ayında 248 kilometre yeni içme suyu hattı döşedi, 360 kilometrelik hattı yeniledi. Böylece içme suyu altyapısı modernize edilirken kayıp-kaçak oranı da düşürüldü.

Yeni su kaynaklarının devreye alınması amacıyla 78 yeni kuyu açıldı. Bu yatırımlar, İzmir’in içme suyu arz güvenliğini artırırken iklim krizine karşı dirençli altyapı oluşturulmasına katkı sağladı.

Küresel iklim krizi ve kuraklık tehdidine karşı suyun sürdürülebilir yönetimini hedefleyen İZSU, Torbalı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesini günde 21 binden 57 bin metreküpe yükseltti.

Yaklaşık 450 milyon liralık yatırımla yürütülen Ayrancılar–Yazıbaşı Atık Su Arıtma Tesisi genişletme çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Tesis, açıldığında günde 25 bin metreküp atık suyu arıtarak Küçük Menderes Havzası’nın korunmasına katkı sunacak.

İZSU yetkilileri, bu tesisin İzmir’in en büyük üçüncü arıtma tesisi olacağını ve bölgedeki çevresel riskleri önemli ölçüde azaltacağını belirtti.

Körfez ekosistemini koruma hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nin dördüncü fazı tamamlanma aşamasına geldi. Böylece tesisin kapasitesi arttı ve İzmir, TÜİK verilerine göre atık su arıtmada Türkiye’nin lideri konumunu korudu.

Ayrıca 2025’in ilk 9 ayında 400 bin metreküplük dip tarama yapılarak Körfez’in su dolaşımı ve oksijen seviyesi iyileştirildi. Bu çalışmaların, Körfez’in doğal dengesini yeniden kazandırmada kritik rol oynaması bekleniyor.

İZSU, taşkın riskini azaltmak için birleşik sistemle çalışan yağmur suyu ve atık su hatlarını birbirinden ayırıyor.

Buca, Bornova, Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Karabağlar, Çiğli ve Kemalpaşa ilçelerinde yapılan çalışmalarda 26 kilometre uzunluğunda hat ayrıştırıldı.

Bu sayede aşırı yağışlarda su baskınlarının önüne geçilmesi, Körfez’e giden atık yükünün azaltılması ve altyapı ömrünün uzatılması hedefleniyor.

İZSU, hem kendi kaynakları hem de Dünya Bankası kredileriyle yürüttüğü projelerle kanalizasyon altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

2025’in ilk 9 ayında 88 kilometre atık su hattı imalatı ve bakım-onarımı yapılırken, 921 kilometre uzunluğundaki kanal hattı temizlendi.

Yeni kent merkezi olarak öne çıkan Çınarlı, Ege, Umurbey, Adalet mahalleleri ile Konak–Karabağlar bölgesini kapsayan üç büyük proje, altyapı sorunlarını kalıcı olarak çözecek.

İZSU yetkilileri, yürütülen projelerin yalnızca bugünün değil, gelecek kuşakların da yaşam kalitesini korumayı hedeflediğini belirtti.

Yetkililer, “Bu yatırımlar İzmir’in su güvenliğini ve çevre direncini artırıyor. Amacımız, iklim değişikliğine uyum sağlayan sürdürülebilir bir kent altyapısı oluşturmak” ifadelerini kullandı.