Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın saat 14.00’te ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

İlk toplantıda neler konuşuldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen ilk toplantıda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil etti. İşçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık etti.

Heyette, aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu gibi farklı meslek gruplarından temsilcilerin yer alması dikkat çekti.

Bakan Işıkhan’dan “Adil ücret” vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin hem işçi hem de işveren memnuniyetini gözeten bir rakam olması gerektiğine vurgu yaptı. Bakan, şu açıklamalarda bulundu:

“Asgari ücret belirleme sürecinde ekonomik göstergeleri, vatandaşın satın alma gücünü ve istihdamı titizlikle değerlendiriyoruz. Hedefimiz, maksimum fayda sağlayacak adil bir ücret belirlemek.”

Mevcut asgari ücret ne kadar?

Brüt: 20.002,50 TL

20.002,50 TL Net: 17.002,12 TL

17.002,12 TL İşverene Maliyeti: 23.502,94 TL

Asgari ücret; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, sigorta primleri ve rapor ücretleri gibi birçok kalemde belirleyici rol oynuyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon tarafından belirleniyor. Toplantılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından çağrılarak, aralık ayında dört kez düzenleniyor. Kararlar oy çokluğu ile alınıyor; eşitlik durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın oyu belirleyici oluyor.