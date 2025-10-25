Çiğli Belediyesi, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nu anmak için düzenlediği özel geceyle duygusal anlara sahne oldu. Fakir Baykurt Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti.

Etkinliğe CHP Çiğli İlçe Yönetimi, Gençlik ve Kadın Kolları, Sivaslılar ve Çorumlular dernekleri temsilcileri ile çok sayıda sanatsever katıldı. Katılımcılar, Veysel’in türküleri eşliğinde unutulmaz bir gece yaşadı.

Büyük halk ozanının torunu Nazender Süzer Gökçe, dedesiyle ilgili anılarını paylaşırken salonda duygusal anlar yaşandı:

“Dedem sadece bir halk ozanı değil; sevginin, sabrın ve umudun simgesiydi. Onun türkülerinde yaşamın özü, insanlığın sesi var. Cumhuriyet’in 10. yılı için yazdığı ‘Cumhuriyet Destanı’ şiirini Atatürk’e ulaştırmak için Sivas’tan Ankara’ya kadar yürümüştü.”

Gökçe, dedesi ile Fakir Baykurt’un dostluğunu da anlatarak, “Dedem misafirlerini her zaman köyün girişinde karşılar, kahvede ağırlardı” sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

Prof. Dr. Sait Eğrilmez, Aşık Veysel’in hayatının kendi meslek seçiminde etkisini anlattı:

“8 yaşında ‘Dostlar Beni Hatırlasın’ kitabını okudum ve Veysel’in yaşamındaki zorlukları gördüm. Göz doktoruna ulaşamaması onu kör bıraktı. Bu olay, göz doktoru olmaya karar vermemde belirleyici oldu. Veysel kime dokunduysa o insan iyi oldu.”

Gece boyunca sanatçılar, Aşık Veysel’in unutulmaz eserlerini seslendirdi.

“Benim Sadık Yarim Kara Topraktır”

“Dostlar Beni Hatırlasın”

“Güzelliğin On Para Etmez”

“Çiğdem Der ki Ben Ağlayım”

Katılımcılar türkülerle etkinliğe eşlik etti. Gece, topluca söylenen “Uzun İnce Bir Yoldayım” ile sona erdi. Çiğli halkı, ozanın mirasına saygı duruşunda bulundu.

Başkan Yıldız: “Veysel’in ışığı hiç sönmeyecek”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Aşık Veysel’in ışığının daima yol göstereceğini vurguladı:

“ Aşık Veysel bu toprakların vicdanı ve sesidir. Sevgiyi, birliği ve insanlığı anlatan sözleri bizlere daima yol gösterecek. Veysel’in ışığı hiç sönmeyecek.”