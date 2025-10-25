Ege’nin en büyük deniz festivalinde final heyecanı yaşanıyor. 37. yılında “Nesillerce” mottosuyla yola çıkan Maximiles Black The Bodrum Cup, bugün gerçekleştirilecek Anadolu Sigorta 100. Yıl Etabı ile Bodrum sularında son kez yelken açıyor.

15 deniz millik parkurda Bodrum açıklarında yarışacak tekneler, gün boyunca son puanları toplamak için rüzgârla mücadele edecek. Her yıl binlerce deniz tutkununu bir araya getiren The Bodrum Cup, bu yıl da sadece bir yarış değil, dostluğun, emeğin ve kuşaklar arası deniz sevgisinin simgesi oldu.

Adını Anadolu Sigorta’nın 100. yılından alan etap, markanın sekiz yıldır aralıksız sürdürdüğü sponsorluk desteğini taçlandırıyor. Kuruluşundan bu yana güven, dayanışma ve sürdürülebilirlik değerlerini taşıyan Anadolu Sigorta, The Bodrum Cup’ın “Nesillerce” temasına bu yıl anlamlı bir şekilde eşlik ediyor.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal yarışın son gününe dair şunları söyledi: “37 yıldır süren bu büyük yolculuk, Anadolu Sigorta’nın 100. yılına denk gelen bu özel etapla daha da anlamlı hale geldi. The Bodrum Cup, denizciliği bir yaşam biçimi olarak gören herkesi aynı rüzgârın altında buluşturdu. Bu mirası geleceğe taşımaktan gurur duyuyoruz.”

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan“ Bu yıl 37’ncisi düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup, denizcilik kültürümüzü yaşatan ve nesiller arasında güçlü bir bağ kuran çok özel bir organizasyon. Biz de Anadolu Sigorta olarak, sekiz yıldır bu değerli yolculuğun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. 100. yılımızda, “Nesillerce” teması bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü biz de 1925’te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuyla kurulan bir Cumhuriyet markası olarak, köklerimizden aldığımız güçle geleceğe yelken açıyoruz" dedi.



Akşam saatlerinde Bodrum’un köklü tersanelerinden Ağanlar Tersanesi’nde düzenlenecek ödül töreniyle dereceye giren ekipler ödüllerini alacak. Törenin ardından, Gaye Su Akyol’un sahne alacağı konserle 37. yıl kutlaması müzikle taçlanacak.

Deniz, müzik ve dostlukla geçen bir haftanın ardından Maximiles Black The Bodrum Cup, bir kez daha Bodrum’un denizcilik mirasını “Nesillerce” yaşatmanın gururuyla kapanış yapacak.

37. Yılın Rüzgârı Sponsorların Desteğiyle Esiyor

Maximiles Black The Bodrum Cup’a bu yıl isim sponsoru Türkiye İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximiles Black; ana sponsor Opet; platin sponsorlar Anadolu Sigorta, Yalıkavak Marina, Four Seasons Hotels İstanbul, Ruins Luxury Resort; gold sponsorlar Ağanlar, İş Yatırım, Setur Marinas, Egesu Marina, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, JAECOO; silver sponsorlar Bakar Sigorta Aracılık Hizmetleri, Eskiceshme Otel, Arvento, Era Outdoor katkı sunuyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Muğla Valiliği, T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi, T.C. Muğla Büyükşehir MUTTAŞ, T.C. Bodrum Kaymakamlığı, T.C. Bodrum Belediyesi, Bodrum Belediye AŞ, T.C. Milas Kaymakamlığı, T.C. Milas Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Sahil Güvenlik, Bodrum Deniz Kurtarma, T.C. Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Otelciler Derneği, Bodrum Denizciler Derneği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Era Bodrum Sailing Club, TYBA Yachting, Türkiye Yelken Federasyonu, goturkiye.com resmi sponsor olarak destek veriyor.

Maximiles Black The Bodrum Cup sosyal medya linkleri:

●Instagram: @bodrumcup

●Facebook: facebook.com/BodrumCup

●Twitter: @bodrumcup