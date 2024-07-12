Adana’da otomobili ile yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Alper'e (22) çarparak ölümüne, ablası Gizem Alper'in (24) yaralanmasına neden olan Ramazan Kılınç (22), 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana’ya bağlı Yüreğir’de 30 Mart’ta, kırmızı ışığa yakalanmamak için hızla sarıda geçen Ramazan Kılınç yönetimindeki 07 HZR 01 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan İrem Alper ile ablası Gizem Alper'e çarptı. İrem Alper hayatını kaybetti, ablası yaralandı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ramazan Kılınç tutuklandı. Ramazan Kılınç hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Kılınç, kazada yaralanan Gizem Alper ile taraflar avukatları katıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden tarafların kusur durumu ile ilgili hazırlanan rapor mahkemeye geldi.

Raporda sanık sürücü Ramazan Kılınç'ın trafik lambalarına geldiğinde sarı ışığın kırmızıya döneceği sırada durmayarak iki kız kardeşe çarpması ve hızının kaza anında yüksek olması, ölen İrem ve yaralanan ablası Gizem Alper'in ise yaya yolundan geçmedikleri gerekçesiyle her iki tarafın da "asli kusurlu" olduğu belirtildi.

Kılınç, yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Ehliyetine el konuldu

Mahkeme heyeti, kusur raporunu dikkate alarak sürücü Ramazan Kılınç'ı 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıp, yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye etti. Heyet ayrıca sanığın ehliyetinin iki yıl süreyle alıkonulmasını da kararlaştırdı.