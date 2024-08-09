Aşırı sıcak hava dalgaları, özellikle yaşlı ve kronik hastalığı bulunan bireyler için büyük tehlike arz ediyor. Uzmanlar, bu gruplara yönelik önemli bir uyarıda bulunarak, gün içerisinde yeterli miktarda su tüketmenin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Özellikle 65 yaş üstü bireyler ile kronik rahatsızlıkları olanlar, sıcaklık artışı nedeniyle vücutta oluşan sıvı kaybına karşı daha savunmasız durumda.

Hayati öneri: Günde en az 2,5 litre su tüketin

Uzmanlar, yaşlı ve kronik hasta bireylerin, günde en az 2,5 litre su tüketmelerini öneriyor. Sıcak hava koşulları, vücuttaki sıvı kaybını artırarak ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle su tüketimi, sıcak havalarda öncelikli bir tedbir olarak vurgulanıyor.

Öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçının

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu öğle saatlerinde, dışarı çıkmaktan kaçınılması gerektiği belirtiliyor. Mecbur kalınmadıkça bu saatlerde dışarıda bulunmamak ve denize girmemek, sıcak çarpması ve diğer ısıya bağlı sağlık sorunlarını önlemek için önemli bir tedbir olarak öne çıkıyor.

Çay ve gazlı içecekler yerine su ve ayran

Sıcak havalarda farkına varılmadan cilt yoluyla önemli miktarda sıvı kaybı yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, bu kaybın çay, kahve ve gazlı içeceklerle giderilmeye çalışılmasının yeterli olmadığını belirtiyor. Bu tür içeceklerin yerine su, süt, ayran ve meyve suyu tüketilmesi, vücudun sıvı dengesinin korunmasına yardımcı oluyor.

Kronik hastalar ve yaşlılara öneriler

Uzmanların, aşırı sıcaklardan korunmak için yaşlı ve kronik hastalara yönelik önerileri ise şöyle sıralanıyor:

Dışarıda bulunulduğunda, açık renkli, hafif ve geniş kıyafetler tercih edilmeli.

Güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmamalı.

Yeterli miktarda su içilmeli; çay, kahve ve gazlı içeceklerden kaçınılmalı.

Serin ve havadar ortamlarda vakit geçirilmeli.

Yaşlılar ve kronik hastalar için bu tedbirlerin alınması, yaz aylarının getirdiği sağlık risklerini en aza indirmede hayati öneme sahip. Vücut sıvı dengesinin korunması, sıcak hava koşullarında sağlık sorunları yaşanmaması için kritik bir önlem olarak öne çıkıyor.