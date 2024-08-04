Bunlar da ilginizi çekebilir

Pakistan'ın kuzeybatı sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarından dolayı 35 kişi yaşamını yitirmişti.

Bölgedeki bazı nehirlerde su seviyesinin yükseldiğini kaydeden yetkililer, aşırı yağışların trafiği aksattığını ifade etti.

Yetkililer, yağışlara bağlı kazalarda ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Belucistan'ın çeşitli bölgelerinde son günlerde etkili olan aşırı yağışlar , ani sel lere yol açtı.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği: Çevrenizin ve en yakın sığınağın farkında olun

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği: Çevrenizin ve en yakın sığınağın farkında olun

Pakistan 'ın Belucistan eyaletinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı kaza larda ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.