Pakistan'ın Belucistan eyaletinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı kazalarda ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi.
Dawn gazetesinin haberine göre, Belucistan'ın çeşitli bölgelerinde son günlerde etkili olan aşırı yağışlar, ani sellere yol açtı.
Yetkililer, yağışlara bağlı kazalarda ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Bölgedeki bazı nehirlerde su seviyesinin yükseldiğini kaydeden yetkililer, aşırı yağışların trafiği aksattığını ifade etti.
Pakistan'ın kuzeybatı sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarından dolayı 35 kişi yaşamını yitirmişti.