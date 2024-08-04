Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Kolektif Girişimcilik Merkezi'nin başarılı çalışmalarını daha ileriye taşımak amacıyla uluslararası iş birlikleri kurma hedefini açıkladı. Merkez, girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak için global iş birlikleri ve güçlü projeler geliştirecek.

Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım daha atıyor. Başkan Yıldız Ünsal, merkezin bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı çalışmalara dikkat çekerek, uluslararası iş birlikleriyle bu başarıları daha da ileriye taşıma hedefinde olduklarını ifade etti. Merkez, yerel girişimcileri global düzeyde rekabetçi hale getirmek amacıyla küresel iş birliklerini güçlendirmeyi planlıyor.

Toplantıda alınan kararlar

Başkan Ünsal’ın ziyaretinde, Kolektif Girişimcilik Merkezi'nin yürütücü kurulu üyeleriyle yapılan toplantıda, ikinci yarıyıl programı ve uluslararasılaşma stratejileri ele alındı. İnci Holding Girişimcilik ve İnovasyon Programları Lideri Ayşe Şen, Elektral A.Ş Başkan Yardımcısı Dr. Erdem Dinçsoy, Univenn Startup Studio Kurucusu Dr. Murat Ödemiş ve diğer yetkililer, merkezin gelecekteki hedeflerini ve uluslararası iş birliklerini tartıştı. Toplantıda, merkezin küresel iş birliklerini artırarak girişimcilik ekosistemine katkı sunma kararı alındı.

Kolektif Girişimcilik Merkezi, 'Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler' teması altında, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ile iş birliği içinde, erken aşama girişimcilere ücretsiz destekler sunuyor. Merkez, iş fikri olan girişimcilere ortak çalışma alanları, mentor buluşmaları ve finansman erişimi gibi çeşitli destekler sağlıyor. Bugüne kadar 144 kişi resmi ‘Karşıyaka Kolektif Girişimcisi’ olarak kabul edilirken, yaklaşık 5 bin kişi düzenlenen eğitimlerden faydalandı. Ayrıca, 13 yeni nesil etkinlik ve 9 tea talk etkinliği düzenlendi, 18 girişim şirketleşti ve birçok girişim çeşitli ödüller kazandı.

Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi, girişimcilik ruhunu teşvik etmeye ve yenilikçi iş fikirlerine destek vermeye devam ediyor. Merkez, sunduğu çeşitli imkanlarla girişimcilerin başarılı projelere imza atmasını sağlıyor ve uluslararası iş birlikleriyle bu başarıları daha da artırmayı planlıyor. Merkezin hizmetleri ve programları hakkında daha fazla bilgiye [www.karsiyakakolektif.com] adresinden ulaşabilirsiniz.