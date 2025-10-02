ATV ekranlarında yayınlanan ve Hande Erçel ile Barış Arduç'u bir araya getiren Aşk ve Gözyaşı dizisinin reytingleri beklentilerin altında kaldı. Seyirciler dizinin final yapıp yapmayacağını merak ederken, Birsen Altuntaş konuya açıklık getirdi.

Reytingler düşük seyrediyor

Aşk ve Gözyaşı dizisi, üçüncü kez birlikte ekranlara gelen Hande Erçel ve Barış Arduç'un performansına rağmen Cuma akşamları rakipleri Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar karşısında zorlanıyor. Sadık bir izleyici kitlesine sahip olsa da reytingler beklenen seviyeye ulaşmadı.

Final iddialarına yanıt

Birsen Altuntaş, dizinin final yapacağı yönündeki endişeleri yalanladı. Altuntaş, dizinin yurt dışı satışlarının çok iyi olduğunu belirterek, şimdilik final gibi bir gündemin olmadığını söyledi.

Seyirci beklentisi

Dizinin reytinglerinin yükselip yükselmeyeceği, özellikle rekabetçi cuma akşamı yayın saatinde izleyici ilgisine bağlı olacak. Yapımcılar, hem yerli hem de yurt dışı pazarındaki başarıya odaklanarak diziyi sürdürüyor.