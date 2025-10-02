Kuveyt Türk Yatırım, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO) için hazırladığı analiz raporunda hisse başına hedef fiyatı 29,20 TL olarak açıkladı. Mevcut kapanış fiyatı 19,87 TL olan hisse için “AL” tavsiyesi verildi ve %47 yükseliş potansiyeli öngörüldü.

Uzun Vadeli Büyüme Potansiyeli

Raporda, Türkiye’de artan nüfus, şehirleşme ve deprem dayanıklı konut ihtiyacı ile sosyal konut projelerine talebin Emlak Konut’un büyüme hikayesini desteklediği vurgulandı. Şirketin TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttüğü güçlü iş birlikleri, stratejik projelerdeki konumunu güçlendiriyor.

Gelir Paylaşımı Modeli ile Sürdürülebilir Karlılık

Emlak Konut projelerinin çoğu Gelir Paylaşımı Modeli (GPM) ile geliştiriliyor. Bu model, şirketi finansman ve inşaat maliyetlerinden koruyarak uzun vadeli nakit akışı sağlıyor. 2025 itibarıyla 32 aktif GPM projesi bulunuyor; bu projelerden toplam 85,8 milyar TL gelir ve 37,4 milyar TL kâr elde edilmesi bekleniyor.

Güçlü Arsa Portföyü

Şirketin Türkiye genelinde 4,1 milyon metrekare büyüklüğünde ve 66,7 milyar TL ekspertiz değerine sahip arsa portföyü bulunuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yoğunlaşan bu portföy, Emlak Konut’un gelecekteki projelerine sağlam bir temel oluşturuyor.

Finansal Görünüm (2025 Tahmini)

Net satış geliri: 66,3 milyar TL

FAVÖK: 16,1 milyar TL

Net kâr: 11,9 milyar TL

Değerleme çarpanları: 6,3x F/K ve 0,6x PD/DD

Riskler

Raporda, konut arz-talep dengesizlikleri, artan inşaat maliyetleri, yüksek faiz ve enflasyon ile mevzuat değişiklikleri, Emlak Konut için başlıca riskler arasında gösterildi.



Not: Yatırım tavsiyesi içermez.